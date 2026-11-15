Disavventura sul treno di ritorno da Modica: passeggeri di Vittoria bloccati per ore a Donnafugata

Ragusa – Doveva essere una piacevole giornata all’insegna della cultura e della scoperta del patrimonio barocco della provincia di Ragusa. Per una trentina di partecipanti a una visita organizzata dall’associazione culturale Italia Nostra, però, il rientro da Modica si è trasformato in una vera e propria odissea che ha sollevato forti polemiche sullo stato dei collegamenti ferroviari nel territorio ibleo.

La giornata era iniziata senza alcun intoppo. I partecipanti avevano raggiunto Modica in treno partendo da Vittoria in mattinata, per poi prendere parte a un articolato percorso turistico tra alcuni dei luoghi più rappresentativi della città della Contea. Accompagnati da una guida esperta, i visitatori hanno attraversato il centro storico, visitando tra l’altro il complesso monumentale di Santa Maria del Gesù, il belvedere del Pizzo, la chiesa di San Giorgio, l’area del Castello dei Conti, la casa natale di Salvatore Quasimodo, la chiesa rupestre di San Nicolò e diversi musei cittadini, concludendo l’itinerario con una degustazione di cioccolato.

I problemi sono iniziati nel tardo pomeriggio, al momento del rientro. Il treno previsto da Modica per Vittoria ha accumulato già un primo ritardo alla partenza. Dopo la fermata di Ragusa, il convoglio è arrivato alla stazione di Donnafugata, dove si è fermato ben oltre i normali tempi tecnici.

Secondo il racconto dei passeggeri, nessuno sarebbe stato in grado di fornire spiegazioni certe sull’accaduto. I viaggiatori sono rimasti a lungo in attesa di notizie mentre il treno continuava a restare fermo sui binari. Soltanto dopo quasi due ore sarebbe stata comunicata la predisposizione di un servizio sostitutivo su gomma.

La situazione avrebbe assunto contorni ancora più paradossali quando sul posto è arrivato un primo mezzo con appena una decina di posti disponibili, insufficiente per trasportare tutti i viaggiatori rimasti bloccati. Dopo ulteriori attese, il minibus si sarebbe allontanato e i passeggeri avrebbero ricevuto la rassicurazione dell’arrivo di un autobus più capiente.

Nel frattempo, esasperati dalla lunga attesa e dalla mancanza di informazioni puntuali, numerosi viaggiatori hanno manifestato il proprio malcontento. Alcuni avrebbero contattato anche le forze dell’ordine per segnalare la vicenda e chiedere chiarimenti sulle possibili azioni da intraprendere.

Per attendere il mezzo sostitutivo, il gruppo si è inoltre spostato a piedi dalla stazione verso la vicina rotatoria del Castello di Donnafugata, percorrendo diverse centinaia di metri nel buio e nell’umidità della serata.

Soltanto in un secondo momento è arrivato l’autobus che ha consentito ai passeggeri di raggiungere Vittoria. Il rientro, previsto inizialmente nel tardo pomeriggio, si è così concluso solamente intorno alle 21.30.

L’episodio ha suscitato amarezza tra i partecipanti alla gita, che denunciano soprattutto la carenza di comunicazioni e la gestione dell’emergenza, anche perché si era scelto il treno per rivalutare tale mezzo di trasporto. Una vicenda che riaccende il dibattito sulle criticità dei trasporti ferroviari nel Sud-Est siciliano e sulla necessità di garantire maggiori tutele e informazioni ai passeggeri quando si verificano disservizi lungo la rete.

Giuseppe La Barbera

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