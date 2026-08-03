Condividi "Discoteche abusive, la movida ragusana fra alcol e baccano" sui social

Ragusa – La Polizia di Stato ha effettuato controlli presso alcuni locali pubblici di Ragusa per verificare il rispetto delle norme che regolano la somministrazione di alimenti e bevande e lo svolgimento di attività di intrattenimento.

Nel corso dei controlli gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza hanno accertato due violazioni.

In un pubblico esercizio è stata contestata l’organizzazione di un trattenimento con diffusione di musica, senza il rispetto delle previste disposizioni amministrative.

In un altro locale è stata invece accertata la mancata esposizione delle tabelle informative sull’uso di sostanze alcoliche, che devono essere obbligatoriamente messe a disposizione della clientela per fornire informazioni sui rischi connessi al consumo di alcol.

Per entrambe le violazioni sono stati elevati i relativi verbali di contestazione.

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