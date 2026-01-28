Disoccupazione nel ragusano? Si può lavorare da remoto. Le competenze informatiche da avere (e come apprenderle da zero)

La soluzione è digitale: lavorare da Ragusa per tutto il mondo

Con oltre 37.000 disoccupati in provincia e un’occupazione femminile particolarmente penalizzata, Ragusa affronta una crisi strutturale del mercato del lavoro. Ma c’è una via d’uscita che non richiede di lasciare il territorio: il lavoro da remoto. Acquisendo competenze informatiche specifiche è possibile accedere a posizioni ben retribuite in tutta Italia e all’estero, restando nella propria città, una possibile soluzione per chi cerca stabilità lavorativa senza rinunciare alle proprie radici e per frenare l’emorragia silenziosa di giovani che si spostano sempre di più dal ragusano.

La situazione occupazionale a Ragusa: numeri che raccontano una crisi

I più recenti dati della Relazione Statistica Occupazione, elaborata dall’Osservatorio CGIL Ragusa, fotografano una provincia in difficoltà; sono 37.329 i cittadini disoccupati iscritti in conservazione ordinaria, con un divario di genere marcato: le donne rappresentano il 53,2% del totale (19.851 unità), con una media di 114 donne disoccupate ogni 100 uomini.

La distribuzione territoriale aggrava il quadro: oltre il 43% della disoccupazione si concentra nei soli comuni di Vittoria (8.493 disoccupati) e Ragusa (7.761), seguiti da Modica con 5.792 unità. Secondo il segretario provinciale della CGIL, Giuseppe Roccuzzo, questi numeri dimostrano che “la provincia fatica ancora a trasformare la ripresa economica in occupazione stabile e di qualità”.

Il tasso di occupazione nella fascia 15-64 anni si ferma intorno al 56%, ben al di sotto della media nazionale, con la componente giovanile particolarmente instabile. I percorsi lavorativi risultano frammentati e fortemente legati alla stagionalità, soprattutto nei settori dell’agricoltura, del turismo e della ristorazione.

Giovani che partono… senza partire

A complicare il quadro c’è un’emigrazione silenziosa che sfugge alle statistiche ufficiali. Giovani tra i 20 e i 35 anni restano formalmente residenti nei comuni iblei, ma trascorrono mesi lavorando al Nord Italia o all’estero nei settori della logistica, edilizia, agricoltura stagionale e turismo. Questi spostamenti non comportano cambi di residenza e quindi non emergono nei dati sull’emigrazione, ma sottraggono al territorio una parte fondamentale della forza lavoro.

Si crea così un paradosso: da un lato oltre 37.000 disoccupati, dall’altro imprese che faticano a trovare personale nei periodi di punta. La causa principale non è solo il livello dei salari, ma la mancanza di continuità lavorativa, contratti chiari e prospettive a lungo termine. Un processo che indebolisce progressivamente il ricambio generazionale e la capacità produttiva del territorio.

La soluzione è digitale: lavorare da Ragusa per tutto il mondo

Esiste però un’alternativa concreta che permette di restare nel proprio territorio senza rinunciare a stabilità economica e crescita professionale: il lavoro da remoto. Con le giuste competenze informatiche, è possibile candidarsi per posizioni in tutta Italia e all’estero, lavorando comodamente da casa propria a Ragusa.

Del resto il mercato del lavoro remoto è in costante espansione e offre opportunità in settori diversificati, con retribuzioni competitive e contratti continuativi. Non si tratta di lavori precari o poco qualificati, ma di professioni strutturate che le aziende faticano a coprire per carenza di personale specializzato.

La chiave è acquisire competenze informatiche specifiche, quelle che i datori di lavoro cercano attivamente e per le quali sono disposti a offrire contratti solidi, anche a distanza. Non servono necessariamente anni di università: molte di queste competenze possono essere apprese da zero attraverso percorsi formativi mirati.

Quali competenze servono davvero

Le competenze informatiche richieste dal mercato del lavoro remoto si dividono in diversi livelli di specializzazione. Partiamo dalle più accessibili fino a quelle più tecniche.

Competenze di base essenziali

Ogni professione digitale richiede una solida conoscenza dei sistemi operativi (Windows, MacOS), del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) e degli strumenti per la comunicazione aziendale come Slack, Skype o Microsoft Teams. Saper utilizzare browser avanzati e gestire la posta elettronica in modo professionale è fondamentale per qualsiasi ruolo da remoto.

Queste competenze di base sono il punto di partenza, ma da sole non bastano per accedere alle posizioni meglio retribuite. Servono specializzazioni più verticali.

Digital Marketing e Social Media

Il settore del marketing digitale offre numerose opportunità. La figura del Social Media Manager strategico gestisce la presenza online di aziende e brand, con competenze che spaziano dall’advertising avanzato all’analisi dei dati. In Italia, le retribuzioni medie vanno da circa 25.000 a 45.000 euro annui, mentre all’estero si arriva a 40.000-70.000 dollari.

Il SEO Specialist ottimizza il posizionamento dei siti web sui motori di ricerca, analizza algoritmi e sviluppa strategie di contenuto. Le retribuzioni partono da circa 28.000 euro in Italia fino a 50.000, con picchi di 50.000-90.000 dollari nei mercati internazionali come USA, UK e Singapore.

Per questi ruoli servono competenze nell’uso di Google Analytics, piattaforme di advertising come Facebook Ads e Google Ads, strumenti di analisi SEO e capacità di interpretazione dei dati.

Analisi dati e Business Intelligence

L’Analista Power BI trasforma dati grezzi in dashboard intuitivi e report strategici per guidare le decisioni aziendali. Con retribuzioni che in Italia vanno da circa 35.000 a 55.000 euro e all’estero toccano i 60.000-100.000 dollari, questa figura è sempre più richiesta.

La competenza chiave è la padronanza di Microsoft Power BI, uno strumento di business intelligence che permette di collegare diverse fonti dati, creare visualizzazioni interattive e generare report automatizzati.

Design e creatività digitale

Il Graphic Designer crea identità visive, materiali promozionali e interfacce utente. Richiede la padronanza del pacchetto Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign) e una solida comprensione dei principi del design. Le retribuzioni partono da circa 24.000 euro in Italia fino a 40.000, con 35.000-65.000 dollari all’estero.

Sono comunque disponibili tanti altri lavori creativi digitali.

Programmazione e sviluppo software

Le professioni tecniche di programmazione offrono le retribuzioni più elevate. Il Programmatore Python può lavorare nello sviluppo web, nell’analisi dati, nella creazione di bot o nell’automazione di processi. In Italia si guadagnano da 35.000 a 60.000 euro annui circa, con picchi di 70.000-120.000 dollari all’estero, soprattutto in USA e Svizzera.

Il Programmatore di Intelligenza Artificiale rappresenta l’avanguardia tecnologica, sviluppando algoritmi di machine learning e soluzioni di automazione avanzata; le retribuzioni partono da circa 45.000 euro in Italia fino a 80.000, con compensi all’estero che raggiungono i 90.000-150.000 dollari.

Come acquisire queste competenze da zero

Tutte queste competenze possono essere apprese partendo da zero, senza necessariamente possedere una laurea specifica. L’importante è seguire un percorso formativo strutturato e progressivo.

Molti pensano di poter imparare tutto autonomamente attraverso tutorial gratuiti su YouTube o guide online; questo approccio, seppur economico, presenta limiti significativi: manca una progressione didattica strutturata, non c’è verifica dell’apprendimento e soprattutto si rischia di acquisire competenze frammentarie senza una visione d’insieme professionale.

I corsi di formazione certificati offrono invece un percorso completo, dall’introduzione alle tecniche avanzate, con esercitazioni pratiche su casi reali e il rilascio di certificazioni riconosciute che aumentano significativamente l’attrattività del curriculum.

L’elemento che può fare davvero la differenza sta nelle lezioni online con il supporto di un tutor dedicato, questo perché avere un professionista esperto a disposizione per chiarire dubbi, correggere errori e fornire feedback personalizzati accelera enormemente l’apprendimento. Il tutor online permette di studiare con flessibilità, adattando gli orari alle proprie esigenze, ma senza rinunciare al supporto umano fondamentale per superare gli ostacoli.

Durante il percorso formativo, il tutor aiuta a:

comprendere concetti complessi con spiegazioni personalizzate;

correggere errori comuni prima che diventino abitudini;

fornire consigli pratici basati sull’esperienza professionale;

orientare verso le specializzazioni più adatte al proprio profilo;

preparare un portfolio professionale da presentare ai potenziali datori di lavoro.

Una via d’uscita concreta per il territorio

Di fronte ai 37.000 disoccupati della provincia di Ragusa e al fenomeno dell’emigrazione giovanile temporanea, il lavoro da remoto rappresenta una soluzione concreta e sostenibile. Non richiede di abbandonare il proprio territorio, permette di accedere a retribuzioni competitive e offre quella continuità lavorativa che il mercato locale fatica a garantire.

Costruirsi una carriera solida nel digitale è oggi una scelta che restituisce prospettive reali non solo ai singoli, ma all’intera comunità, trattenendo sul territorio professionalità e contribuendo a invertire la tendenza all’impoverimento del tessuto sociale ed economico locale.

E come sottolineato dalla CGIL, “dietro ogni dato c’è una persona, una storia, un futuro sospeso”: il lavoro da remoto può essere lo strumento per scrivere nuovi finali a queste storie, senza dover rinunciare alle proprie radici.

