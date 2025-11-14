Disordini Real Normanna-Modica: la severa riposta del Questore con 31 anni di DASPO

Modica – Il Questore di Caserta ha emesso otto “daspo” nei confronti di altrettanti tifosi, in seguito ai disordini avvenuti lo scorso giugno al termine dell’incontro di calcio “Puteoli Real Normanna-Modica Calcio”.

Le misure, con una durata dai tre ai quattro anni, per un totale di 31 anni, sono state predisposte dalla Divisione Anticrimine della Questura di Caserta sulla scorta degli elementi emersi dall’attività di polizia giudiziaria condotta dalla Digos della Questura di Caserta e dal Commissariato di P.S. di Aversa, all’esito della quale gli stessi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria in quanto ritenuti responsabili del reato di blocco stradale mediante l’utilizzo di petardi e altri oggetti, creando così pericolo per l’incolumità dei viaggiatori.

Il provvedimento impone il divieto di accesso, su tutto il territorio nazionale, ai luoghi e a tutti gli impianti ove si svolgono manifestazioni sportive. Inoltre, è valido anche all’estero laddove si svolgano manifestazioni calcistiche, anche amichevoli, disputate da tutte le squadre di calcio italiane.

