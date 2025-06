Condividi "Disperso in mare, Federico Ottaviano ritrovato vivo dopo 20 ore" sui social

Scicli – Un miracolo. Dopo 20 ore di ricerche il dottore Federico Ottaviano, vittima a quanto pare di un naufragio in barca a vela, è stato ritrovato vivo e ora è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Modica.

Le indagini sono dei carabinieri. Il 67enne medico veterinario in pensione dall’Asp era caduto dalla sua barca a vela intorno alle 16 di domenica, ieri.

A quanto pare l’uomo si trova in stato di disorientamento. L’uomo è stato ritrovato a Marina di Modica, ha raggiunto il nuovo albergo spiegando di essere naufrago e da qui in ambulanza è stato trasportato al Maggiore. Ha telefonato a una amica di famiglia col cellulare dei soccorritori. Le sue condizioni di salute non sono gravi.

L’uomo, stando alle prime frammentarie informazioni, si sarebbe fatto trasportare dalla corrente, risparmiando le energie, fino alla terraferma, adagiato a pancia

in su’.

© Riproduzione riservata