Disposta l’autopsia sul corpicino di Raffaele, annegato nella piscina gonfiabile

Comiso – Sarà eseguita lunedì mattina l’autopsia sul corpicino del piccolo Raffale Sallemi. Il sostituto procuratore Santo Fornasier ha conferito l’incarico per l’esame autoptico a due medici legali catananesi, Giuseppe Ragazzi e Andreana Nicoletta Maglitto. I due medici legali avranno il compito di cercare e accertare le cause della morte del piccolo, dovuta ad annegamento nella piscina della casa di Caucana il 21 agosto scorso. La comunicazione è stata inviata ai due genitori del bambino, ma anche alla nonna del piccolo e alla zia, sorella del padre. Le due si trovavano nella villetta al momento della tragedia e per questo, come atto dovuto, iscritti nel registro degli indagati. I familiari potranno, se lo vorranno, nominare un consulente medico di parte che potrà prendere parte all’autopsia.

Subito dopo l’autopsia il corpo del bimbo sarà restituito ai familiari per i funerali. Forse mercoledì.

