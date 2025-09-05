Disposta l’autopsia sul corpo di Giuseppe Raimondo, il pastore vittima di una fucilata

Scicli – La Procura della Repubblica di Ragusa ha disposto l’autopsia sul corpo di Giuseppe Raimondo, il pastore 45enne colpito da una fucilata la notte del 22 agosto lungo la vallata del fiume Irminio.

Raimondo è morto ieri mattina alle 9 al Giovanni Paolo II di Ragusa mentre era in attesa di un intervento di ricostruzione del bacino. Lì era stato strasferito dall’ospedale Maggiore di Modica dove era stato stabilizzato nei giorni precedenti.

L’ipotesi investigativa più accreditata è che Raimondo sia stato vittima di un incidente di caccia durante una battuta di bracconieri che sparavano ai cinghiali.

Indagano i carabinieri. La vittima lascia moglie e due figli.

