Docente colpita dal genitore di un alunno

Pachino – Aggredita una docente dal genitore di un alunno. L’episodio si è verificato ieri nel plesso scolastico Brancati di Pachino che ospita le classi di due differenti Istituti comprensivi: il Pellico e il Verga. La docente, a seguito dell’aggressione, è stata trasportata in una struttura sanitaria dove le sono stati riscontrati traumi guaribili in cinque giorni. Una vicenda che ha lasciato costernato il personale scolastico.

Il sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza, ha espresso «assoluta condanna per il grave episodio di aggressione ai danni dell’insegnante colpita da un genitore». Il primo cittadino pachinese ha aggiunto: «E’ un episodio inaccettabile che colpisce non solo la persona direttamente coinvolta ma l’intera comunità scolastica e cittadina. La scuola – aggiunge il sindaco – rappresenta un presidio fondamentale di educazione, crescita e confronto civile ed ogni forma di violenza, fisica o verbale, non può e non deve trovare alcuna giustificazione. Esprimo piena solidarietà e vicinanza all’insegnante aggredita, alla dirigenza scolastica e al corpo docente, ribadendo la necessità di tutelare chi ogni giorno svolge con impegno e responsabilità il proprio ruolo educativo. Auspico che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto, prendendo i provvedimenti previsti dalla legge, riaffermando con forza i valori del rispetto, del dialogo e della convivenza civile».

