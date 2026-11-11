Documentario, il sogno siciliano di Dolce & Gabbana su Sky Arte

The Sicilian Dream è il documentario Sky Arte e Sky Italia che esplora il mondo di Dolce & Gabbana, dove artigianato e cultura si incontrano, in onda sabato 14 novembre in prima visione alle 21.15 su Sky Arte.

Il documentario segue il legame tra il paesaggio siciliano, il lavoro artigianale e le collezioni presentate nel luglio 2026. Nei video promozionali Dolce&Gabbana descrive un percorso dall’Etna a Taormina, attraverso i luoghi e le tradizioni che hanno ispirato le tre collezioni. Il ritorno ha anche un significato nella storia della maison: nel 2012, proprio negli spazi dell’allora Grand Hotel San Domenico di Taormina, Dolce&Gabbana aveva presentato la sua prima collezione di Alta Moda.

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