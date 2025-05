Dolce & Gabbana si unisce al brand di lusso MyTheresa per dare vita alla nuova collezione esclusiva “Taormina”.

Condividi "Dolce e Gabbana per Mytheresa, la collezione Taormina" sui social

Taormina – Dolce & Gabbana si unisce al brand di lusso MyTheresa per dare vita alla nuova collezione esclusiva “Taormina”.

Una collezione che unisce Monaco e la Sicilia. La capsule 2025 richiama i colori e i luoghi dell’Isola Bella. Stampe, fiori, colori, un mix di arte e stile che profumano di Sicilia.

Questa mattina Taormina ha accolto le modelle per lo shooting della collezione, nella cornice di Piazza IX aprile.

Quale location migliore per rappresentare la collezione dal nome Taormina!

Il brand Mytheresa è stato fondato in una boutique nel 1987 nel centro di Monaco.

A Taormina Dolce e Gabbana hanno rilevato lo storico bar Mocambo, chiuso nel 2023, trasformandolo oggi in una boutique monomarca.

© Riproduzione riservata