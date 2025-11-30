Dolce e Gabbana: Un anniversario speciale per celebrare l’Alta moda in un cofanetto

Il cofanetto costa 1450 euro. Si intitola “Dolce&Gabbana Alta Moda”: un viaggio tra le pagine di una raccolta da collezione, il prezioso cofanetto firmato Rizzoli New York che racchiude venti volumi dedicati alle sfilate Alta Moda Dolce&Gabbana: oltre un decennio di passione e saper fare artigianale.

Tredici anni di eventi indimenticabili rivivono in una collezione editoriale unica: venti volumi in un cofanetto dal design raffinato, che racconta le sfilate di Dolce&Gabbana Alta Moda insieme alle atmosfere e al patrimonio culturale delle località italiane che le hanno ospitate.

Con questa prestigiosa iniziativa editoriale, Domenico Dolce e Stefano Gabbana ripercorrono la storia dell’Alta Moda, iniziata il 12 luglio 2012 a Taormina con la prima sfilata evento e proseguito negli anni tra Milano, Capri, Portofino, Napoli, Palermo, Firenze, Venezia, Agrigento, il Lago di Como, Siracusa, Alberobello e Nora.

Ogni volume è dedicato a una tappa di questo viaggio straordinario e introdotto da una firma autorevole del giornalismo internazionale. Le pagine raccontano non solo i look più emblematici, ma anche le architetture, i saperi artigianali e il folklore delle località che hanno accolto gli eventi, restituendo la ricchezza delle creazioni sartoriali nella cornice unica di storia, arte e tradizioni in cui hanno preso vita.

Sfogliando la raccolta, si rivivono le passerelle negli scenari senza tempo che hanno accompagnato ogni collezione: un omaggio all’Italia e alle sue bellezze, proprio come in un Grand Tour che, nei secoli passati, conduceva artisti e viaggiatori alla scoperta delle meraviglie del Bel Paese.

La storia di Dolce&Gabbana

Domenico Dolce è nato a Polizzi Generosa (provincia di Palermo) il 13 settembre 1958. La sua famiglia era proprietaria di una piccola azienda di sartoria, in cui Domenico ha lavorato sin da piccolo. Stefano Gabbana è nato a Milano il 14 novembre 1962. Ha studiato grafica ma presto si è dedicato alla moda.

Il loro comune denominatore li ha fatti incontrare in occasione di un evento di lavoro per un marchio di moda per cui entrambi lavoravano come stilisti assistenti. La loro collaborazione creativa inizia nel 1984. Sono anche una coppia, ma nel 2005 si separano decidendo comunque di portare avanti la loro attività professionale.

L’etichetta Dolce&Gabbana nasce nel 1984 con la loro prima sfilata, alla Milano Fashion Week. Nel 1985 arriva la seconda, chiamata Real Women, come riferimento alle donne normali, loro amiche, impiegate al posto delle modelle sulla passerella. È con la quarta collezione che Dolce&Gabbana si impone nel panorama della moda italiana.

Nel 1990 Dolce&Gabbana lancia la prima collezione uomo. Nel 1994 nasce D&G, la linea più giovane, ispirata allo street-style, prodotta e distribuita dall’azienda Ittierre. Nel 2012 è stata inglobata sotto Dolce & Gabbana.

Nel 1999 nasce D&G Junior, la loro collezione per bambini, che viene presentata in occasione di Pitti Bimbo a Firenze. Nel 2012 presentano a Taormina l’Alta Moda e nel 2015 l’Alta Sartoria, la linea uomo. Scelgono di sfilare in Italia e fuori dal tradizionale calendario Haute Couture di Parigi. L’ultima sfilata di Alta Moda, si è tenuta lo scorso luglio 2025 a Roma. Non solo Alta moda ma anche Alta Gioielleria, svoltasi presso Villa Adriana che ha aperto le sfilate successive di Alta Moda e Alta Sartoria. La prima si è svolta presso un luogo iconico come quello del Foro Romano. Con la sfilata di Alta Sartorlor. La maison ha trasformato Ponte Sant’Angelo in passerella, per una sera per mostrare una collezione ispirata alla città con riferimenti all‘architettura romana, dalla scalinata di Trinità dei Monti alla Fontana di Trevi, fino al Pantheon e al Foro, che diventano protagonisti delle lunghe gonne, degli abiti o dei capispalla realizzati con la tecnica dell’intarsio.

L’anniversario

È un anno speciale per la Maison, che quest’anno esalta i trent’anni di collezioni, creatività e realizzazioni.

Dolce&Gabbana Alta Moda pubblicato da Rizzoli libri, presenta un esclusivo set box contenente venti volumi che celebrano i trent’anni delle creazioni sartoriali del brand. Ogni libro porta la firma di un illustre giornalista, svelando l’essenza di ogni spettacolo e i suoi dialoghi con l’arte e l’artigianato.

Per l’occasione seguirà un Tour che attraverserà varie città italiane, da Taormina ad Alberobello, raccontando una storia di creatività, bellezza e competenza artigianale.

Ogni città racconta una storia ed è stata scelta dagli stilisti per fare da cornice alle sfilate haute couture, Taormina aprirà il tour, città simbolo in cui è stata presentata per la prima volta la collezione di Alta Moda nel 2012, a seguire Agrigento, Siracusa, Venezia, Firenze, Nora, Alberobello, Milano, Lago di Como, Palermo, Napoli, Capri.

