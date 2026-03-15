Dolce&Gabbana: il grande ritorno dell’Alta Moda in Sicilia, a Taormina. Dove tutto è iniziato

Taormina – Grand Tour. A luglio, l’Alta Moda di Dolce&Gabbana torna a casa, lì dove tutto ha avuto inizio: Taormina. Per gli stilisti, disegnare una collezione d’Alta Moda è “come un viaggio nel tempo”, e dal 12 al 16 luglio ci invitano a seguirli in un meraviglioso percorso che celebra l’essenza dello stile Made in Italy. Un passaggio chiave della loro visione, ogni capo è un omaggio all’Italia: stampe vibranti, ricami preziosi e colori che evocano i profumi della nostra terra,

La Sicilia è il filo conduttore di questa storia: dalla prima sfilata a Taormina nel 2012, fino alla celebrazione del decennale a Siracusa nel 2022 con la collezione “Tra Tradizione e Futuro”.

Oggi, a quattordici anni dal debutto e dopo aver toccato le tappe più iconiche della Penisola — da Napoli a Venezia, dal Lago di Como ad Alberobello, fino all’ultima tappa romana del 2025 — il duo creativo ritorna nella propria terra natia.

La scelta di tornare in Sicilia risponde al desiderio profondo di raccontare un territorio ricco di storia, ma anche un ponte teso tra le radici e il futuro, un evento esclusivo che accoglierà 500 ospiti selezionatissimi e coinvolgerà più di 2.000 addetti ai lavori, confermandosi non solo come un momento di pura arte e pregio culturale, ma anche come un motore d’eccellenza per l’intero comparto produttivo.

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