Domani festa a Ragusa per i 111 anni di Rosaria Martorana

Ragusa – È una delle 15 persone più anziane d’Italia

Cerimonia domani per i 111 anni di Rosaria Martorana. Una vita vissuta tra i più importanti eventi del secolo scorso e degli odierni anni duemila, dalla prima guerra mondiale alla pandemia da Covid-19, passando per lo sbarco dell’uomo sulla luna.

Eppure Rosaria è rimasta sempre al passo con i tempi nonna Rosaria, tant’è che ancora non rinuncia a qualche videochiamata con i nipoti ed i pronipoti. Purtroppo nessuno dei suoi quattro figli è oggi in vita. Per l’occasione è stata organizzata una grande festa in onore di Rosaria, la persona più anziana nella città iblea, al primo posto nella classifica regionale e ai primi quindici posti in quella dei supercentenari d’Italia.

