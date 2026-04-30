“Domenica al museo” del 3 maggio, siti e orari del Parco archeologico di Catania con ingresso gratuito

Catania – Domenica 3 maggio torna in Sicilia il consueto appuntamento con la “Domenica al museo” che prevede l’ingresso gratuito in tutti i siti e i musei della Regione Siciliana.

Anche il Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci, diretto da Giuseppe D’Urso, partecipa all’iniziativa dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali della Regione Siciliana con l’apertura di quasi tutti i siti gestiti in città e nell’area metropolitana: a Catania il Teatro Antico insieme alle Terme della Rotonda e dell’Indirizzo e alla Chiesa di San Francesco Borgia in via Crociferi; visite gratuite anche nei musei di Adrano, Caltagirone e Centuripe.

Ed ecco gli orari dei vari siti, aggiornati con l’ingresso in primavera e l’arrivo dei maggiori flussi turistici legati alla bella stagione: a Catania il Teatro Antico (via Vittorio Emanuele) è aperto dalle 9 alle 19 tutti i giorni dell’anno; mentre domenica 3 maggio sono visitabili solo al mattino, dalle 9 alle 13, la Chiesa di San Francesco Borgia e le due terme, della Rotonda e dell’Indirizzo.

Ad Adrano il Museo regionale Saro Franco (aperto da lunedì a sabato 9-19) domenica sarà visitabile al mattino, dalle 9 alle 13; a Caltagirone il Museo Regionale della Ceramica, temporaneamente allestito a Palazzo Libertini, è visitabile tutti i giorni dell’anno, dalle 9 alle 18.30; idem a Centuripe, dove il Museo archeologico regionale è aperto dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 18.30.

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