Domenica su Rai1 la Messa in diretta sarà quella di Catania

La celebrazione sarà officiata dall’arcivescovo, monsignor Luigi Renna, nella solennità della Santissima Trinità.
di Redazione
Catania – Domenica 31 maggio Rai Uno a partire dalle 10,55 trasmetterà la Santa Messa in diretta dalla Basilica Cattedrale di Sant’Agata di Catania. La celebrazione sarà officiata dall’arcivescovo, monsignor Luigi Renna, nella solennità della Santissima Trinità. Il consueto collegamento della rete ammiraglia con il rito liturgico domenicale, ospitato di volta in volta da diverse chiese, sarà avviato all’interno del programma di approfondimento religioso “A sua Immagine” condotto da Lorena Bianchetti.
Seguirà l’Angelus recitato da Papa Leone XIV dalla finestra del Palazzo Apostolico su piazza San Pietro.
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