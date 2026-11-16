Donata all’ospedale macchina che tratta i tremori del Parkinson senza bisturi: abbatterà le liste d’attesa

Pisa -Tenere in mano una tazzina, firmare un documento, portare il cucchiaio alla bocca. Gesti semplici possono diventare difficili quando il tremore interferisce con i movimenti. Per alcune persone con malattia di Parkinson o tremore essenziale, una possibilità arriva dagli ultrasuoni focalizzati guidati dalla risonanza magnetica, una tecnica che permette di intervenire su una piccola area del cervello senza praticare incisioni. Una piattaforma destinata a questo tipo di trattamento sarà consegnata all’Azienda ospedaliero-universitaria pisana: secondo quanto annunciato, l’attivazione è prevista nei primi mesi del 2027, dopo le operazioni di allestimento e calibrazione. Il progetto prevede prestazioni coperte dal Servizio sanitario nazionale. Per conoscere modalità di accesso e tempi effettivi bisognerà attendere l’avvio del servizio: oggi non è possibile garantire l’assenza di liste d’attesa.

La tecnica, indicata con la sigla MRgFUS, concentra fasci di ultrasuoni su un bersaglio molto piccolo all’interno del cervello. L’energia produce calore e crea una lesione circoscritta nell’area coinvolta nei circuiti del tremore. La risonanza magnetica permette all’équipe di individuare la zona da trattare e controllare la temperatura durante la procedura. La persona rimane generalmente sveglia, così i medici possono verificare la risposta e rilevare eventuali disturbi mentre il trattamento è in corso. Il tremore può ridursi già durante la seduta. L’assenza di incisioni non significa però assenza di intervento sul cervello: la lesione prodotta è permanente e la decisione richiede una valutazione accurata.

È importante distinguere tra malattia di Parkinson e tremore essenziale: sono condizioni diverse, anche se entrambe possono rendere difficile controllare alcuni movimenti. Nel Parkinson il tremore può associarsi ad altri sintomi, come lentezza e rigidità, e non tutte le persone ne soffrono allo stesso modo. La talamotomia con ultrasuoni è rivolta al controllo del tremore in pazienti selezionati: non elimina la malattia di Parkinson e non ne arresta la progressione. Può essere presa in considerazione quando il tremore è significativo e le terapie disponibili non offrono un controllo sufficiente, dopo una valutazione specialistica. Anche la stimolazione cerebrale profonda rappresenta, per alcuni pazienti, un’opzione da discutere con l’équipe: la scelta dipende dalle caratteristiche della persona, dai sintomi e dai benefici e rischi attesi.

Gli studi offrono risultati incoraggianti, pur lasciando aperte alcune domande. Una revisione pubblicata nel 2024 ha analizzato 13 studi su 211 persone con Parkinson caratterizzato prevalentemente da tremore, rilevando un miglioramento dei sintomi dopo il trattamento. La risposta, però, non è identica per tutti e servono ulteriori dati sulla durata dei benefici. Possono comparire effetti indesiderati, tra cui disturbi dell’equilibrio, alterazioni della sensibilità o difficoltà nel parlare: spesso si risolvono, ma alcuni possono persistere. Per questo la selezione dei pazienti e il confronto con un’équipe esperta sono decisivi. La prospettiva più concreta è offrire, alle persone per cui è indicata, una possibilità in più di ridurre un tremore invalidante e recuperare parte dell’autonomia nei gesti di ogni giorno.

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