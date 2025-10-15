Donazione organi, premiati i disegni degli studenti vincitori del Premio “Nicholas Green”

I lavori saranno esposti in una mostra all’interno degli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria

Ragusa – Si è svolta questa mattina, presso la sede della Direzione generale dell’ASP di Ragusa, la consegna simbolica degli elaborati del Premio “Nicholas Green” al Direttore generale Giuseppe Drago. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito territoriale di Ragusa e finanziata dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, è realizzata in collaborazione con l’AIDO per diffondere la cultura del dono e della solidarietà tra i giovani.

Sono stati nove gli elaborati premiati – tre per la scuola primaria, tre per la secondaria di primo grado e tre per la secondaria di secondo grado – selezionati per creatività e coerenza con il tema della donazione di organi.

All’incontro hanno preso parte, oltre al Direttore generale Drago e al Provveditore Daniela Mercante, il prefetto Giuseppe Ranieri, il questore Marco Giambra, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Walter Mela, il comandante provinciale dei Carabinieri Carmine Rosciano, il sindaco di Ragusa Peppe Cassì e l’assessore alla Pubblica istruzione Catia Pasta, che hanno portato il proprio saluto. I lavori sono stati coordinati dalla dott.ssa Francesca Corsaro, referente del Coordinamento locale trapianti dell’ASP di Ragusa, che ha ringraziato le autorità presenti, le scuole e il npersonale sanitario impegnato nelle attività di donazione e trapianto.

I lavori saranno esposti in una mostra all’interno degli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, per continuare a sensibilizzare la cittadinanza sulla donazione di organi e tessuti come gesto di civiltà, speranza e responsabilità collettiva.

