Donna 45enne scivola per 16 metri in un dirupo di Calaforno, soccorsa dai vigili del fuoco

Monterosso Almo – Alle 6.00 di stamani la squadra operativa della sede centrale di Ragusa dei vigili del fuoco è intervenuta in prossimità della pineta di Calaforno, per il recupero di una signora del 1981 nata a Ragusa e residente a Monterosso, che era scivolata per cause in corso di accertamento in un dirupo per circa 16 metri dal bordo strada.

Il compagno, non vedendola tornare, ha dato l’allarme, e il personale SAF dei Vigili del Fuoco utilizzando le tecniche Speleo Alpinistiche Fluviali, si è calato e con apposita barella TOBOGA, ha recuperato la malcapitata, che riportata in superfice è stata trattata per le cure del caso dal personale del 118 giunto in sito con ambulanza medicalizzata. Sul posto i Carabinieri di Monterosso Almo.