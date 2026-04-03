Donna accoltellata a Catania, è caccia al marito in fuga: la 51enne aggredita in un negozio

La vittima avrebbe cercato riparo nell'attività commerciale, ma è stata raggiunta e colpita
di Redazione
Catania – Era uscito da qualche settimana dal carcere, dove era detenuto per reati contro il patrimonio, il 56enne ricercato dai carabinieri perché sospettato di avere accoltellato ieri sera a Catania la moglie di 51 anni, ferendola gravemente. La donna aveva deciso di separarsi. L’aggressione è avvenuta in strada, davanti a un negozio, dove l’uomo sarebbe arrivato a bordo di uno scooter. Ci sarebbe stata una lite: la vittima avrebbe cercato riparo nell’attività commerciale, ma è stata raggiunta e colpita con diverse coltellate. L’uomo ha abbandonato sul posto lo scooter e l’arma utilizzata, un coltello da cucina, fuggendo a piedi.
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