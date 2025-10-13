Donna accoltellata dall’ex a Canicattini Bagni, lui è un 34enne di Avola, Paolo Passarello

Lei ha 33 anni ed è in fin di vita

Canicattini Bagni, Siracusa – Avrebbe aspettato che la ex fidanzata uscisse da lavoro per accoltellarla e scappare. Poi, dopo la tentata fuga, i carabinieri lo hanno identificato e arrestato. È successo a Canicattini Bagni La donna, 33 anni, è in fin di vita. L’indagato dopo avere accoltellato la ex è fuggito, ma alcuni testimoni hanno consentito ai carabinieri di ricostruire la vicenda anche grazie alle telecamere di sicurezza della zona. Ora è accusato di tentato omicidio.

Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, intorno alle 14, l’ex compagno si sarebbe recato nella casa di cura dove lavora la vittima per aggredirla.

Sembra che mentre la donna stava salendo in auto per tornare a casa, l’uomo si sarebbe avvicinato e l’avrebbe accoltellata. Un collega di lavoro avrebbe dato subito l’allarme e chiamato i soccorsi.

L’ex fidanzato è stato fermato per tentato femminicidio. La donna si era separata dal padre dei suoi due figli, di 8 e 9 anni, e aveva iniziato una relazione con un altro uomo, residente ad Avola.

E del vicino comune di Avola sarebbe anche il presunto aggressore, arrestato: Paolo Passarello. Il movente, come è evidente, sarebbe dunque passionale.

