Donna chiede 5000 euro per restituire l’auto rubata e per il pagamento indica la Postepay

Catania – Voleva 5mila euro come corrispettivo per restituire l’auto rubata pochi giorni prima. Un caso di tentata estorsione si è concluso con l’arresto in flagranza di una donna di 42 anni, incensurata, da parte della polizia a Catania. Secondo quanto emerso, la donna avrebbe chiesto al proprietario di un’automobile rubata il pagamento di 5mila euro in cambio della restituzione del mezzo. La vittima, però, si è rivolta agli investigatori della Squadra mobile, consentendo l’avvio immediato delle indagini.

Nel corso delle trattative la 42enne avrebbe mostrato un ruolo centrale nell’estorsione, arrivando anche a ridurre la somma richiesta e fornendo il numero di una carta Postepay per l’accredito del denaro. Gli investigatori, seguendo passo dopo passo l’evolversi della vicenda, hanno organizzato un servizio mirato che si è concluso subito dopo la consegna di parte della somma pattuita, pari a 2mila euro. A quel punto la donna è stata arrestata in flagranza. Dopo le formalità di rito, l’indagata è stata posta agli arresti domiciliari, in attesa della convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.

© Riproduzione riservata