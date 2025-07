Condividi "Donna vittoriese arrestata per detenzione in casa di hashish e crack" sui social

Vittoria – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria, con l’ausilio del personale del Commissariato di Vittoria, sono intervenuti nella città ipparina a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Centrale Operativa da parte di una donna che riferiva di essere stata aggredita all’interno di una abitazione da tre persone e derubata del suo telefono cellulare. I Militari, giunti sul posto, dopo aver acquisito ulteriori dettagli, hanno eseguito un controllato nell’abitazione indicata dalla vittima. Avuto accesso all’immobile, hanno dapprima identificato la donna che vi abitava in P.A., vittoriese cl.90, e poi proceduto al controllo dei vari locali della casa rinvenendo, in vari ambienti, circa 26 grammi di hashish già confezionati in dosi pronte per la cessione a terzi, nonché 2 bilancini di precisione per la pesatura dello stupefacente. Ulteriori approfondimenti sono stati estesi anche sulla persona di P.A. permettendo di recuperare anche 0.16 grammi di crack e la somma contante di 260 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, ritenuta essere verosimile provento dell’attività illecita di spaccio.

La donna che aveva richiesto l’intervento è stata successivamente accompagnata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Guzzardi” di Vittoria per le cure mediche e, sentita in merito all’aggressione, riconosceva in P.A. una delle tre persone che l’avevano picchiata.

Pertanto i Carabinieri di Nucleo Operativo e Radiomobile, dopo i preliminari accertamenti, hanno condotto P.A. presso gli Uffici della Compagnia Carabinieri di Vittoria al fine di eseguire le procedure per identificarla compiutamente.

A quel punto la vittoriese, fortemente indiziata del reato di detenzione illecita di diverse sostanze stupefacenti, è stata tratta in arresto – fatta sempre salva la presunzione di innocenza – ovvero deferita in stato di libertà per lesioni personali aggravate e, terminati gli atti di rito, condotta, in regime degli arresti domiciliari, presso il suo domicilio in attesa dell’udienza di convalida della misura adottata dai Carabinieri.

