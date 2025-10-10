Donnalucata, cade da una scala mentre sistema una grondaia: 18enne in ospedale

Scicli – Incidente domestico con esito traumatico nel pomeriggio di oggi in contrada Dammusa, alle porte di Donnalucata.

Un ragazzo di diciotto anni è rimasto ferito dopo essere caduto da una scala mentre era impegnato a sistemare una grondaia di una villetta di proprietà della famiglia. Il giovane stava eseguendo i lavori di preparazione e manutenzione della location in vista di una festa di compleanno privata.

L’incidente si è verificato per cause ancora in corso di accertamento: il diciottenne sarebbe scivolato dalla scala, riportando un trauma facciale. Sul luogo dell’accaduto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Tenenza di Scicli e due ambulanze del 118, una delle quali medicalizzata. Dopo i primi soccorsi e la stabilizzazione del ferito, il giovane è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica.

I militari dell’Arma hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e per verificare il rispetto delle norme di sicurezza durante l’esecuzione dell’intervento. Le sue condizioni non sarebbero fortunatamente gravi.

© Riproduzione riservata