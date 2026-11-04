Donnalucata, donna va fuori strada con l’auto e rovina in un terreno limitrofo, ricoverata a Modica

Scicli – Intorno alle 18.00 di oggi la sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa ha disposto l’invio di una squadra operativa sulla sp 119 in contrada Dammusi a monte di Donnalucata, per un incidente autonomo occorso ad una signora che viaggiava nella sua vettura.

Nel sinistro l’auto è andata fuori strada divellendo un muro e rovinando su un terreno limitrofo alla sede stradale.

La signora è stata affidata alle cure del 118 ed è stata trasferita all’ospedale Maggiore di Modica.

Sul posto per i rilievi di competenza la Polizia locale di Scicli, il servizio di manutenzione stradale, e personale del Comune che ha provveduto a transennato l’area.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e rimosso la vettura.

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