Cronaca
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04/11/2026 21:18

Donnalucata, donna va fuori strada con l’auto e rovina in un terreno limitrofo, ricoverata a Modica

È successo in contrada Dammusi.

di Redazione

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Scicli – Intorno alle 18.00 di oggi la sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa ha disposto l’invio di una squadra operativa sulla sp 119 in contrada Dammusi a monte di Donnalucata, per un incidente autonomo occorso ad una signora che viaggiava nella sua vettura.
Nel sinistro l’auto è andata fuori strada divellendo un muro e rovinando su un terreno limitrofo alla sede stradale.

La signora è stata affidata alle cure del 118 ed è stata trasferita all’ospedale  Maggiore di Modica.

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Sul posto per i rilievi di competenza la Polizia locale di Scicli, il servizio di manutenzione stradale, e personale del Comune che ha provveduto a transennato l’area.
I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e rimosso la vettura.

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