Donnalucata, morto il ciclista Salvatore Cavallaro, rovinatoa terra dopo una caduta. Il racconto di una testimone: “Un medico in transito lo soccorse in modo eroico”

Scicli – Salvatore Cavallaro, ex ciclista professionista originario di Paternò, è morto nella notte tra sabato 12 e domenica 13 settembre all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, tredici giorni dopo essere rimasto ferito in un incidente in bicicletta a Donnalucata, frazione di Scicli. Cavallaro era caduto da solo, nel superare un dosso artificiale, quando il copertone della bici era uscito dal cerchio. L?incidente lo scorso 31 agosto, e da quel momento non si era più ripreso.

Cavallaro viveva a Paternò, in provincia di Catania, ed era conosciuto nell’ambiente del ciclismo per il suo passato da professionista.

A darne notizia è stato il figlio Alessandro Cavallaro, che ha affidato ai social un messaggio in ricordo del padre. «Il mio eroe è tornato alla casa del Padre, con sua madre Barbara e suo padre Liberato», ha scritto, riunendo idealmente Salvatore ai genitori già scomparsi.

Il racconto di una testimone oculare: “Un medico in transito lo ha soccorso eroicamente”

Racconta una testimone oculare: “Il caso ha voluto che sull’auto sopraggiungente subito dopo il ciclista ci fosse un medico in vacanza. Il giovane medico ha praticato il massaggio cardiaco allo sfortunato ciclista per oltre venti minuti in attesa che arrivasse l’ambulanza. Ne sono arrivate due alla fine, dopo una lunga attesa”.

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