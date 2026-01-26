Donnalucata, operaio cade dal tetto facendo volo di 5 metri, elisoccorso

È stato trasportato al Cannizzaro di Catania

Scicli – Ha fatto un volo di cinque metri dal tetto di una casa dove stava facendo alcuni lavori di manutenzione un operaio 35enne di Scicli, rovinato a terra da un’abitazione di Donnalucata stamani.

Sul posto l’ambulanza del 118 che non ha potuto far altro che interpellare l’elisoccorso. L’eliambulanza ha trasportato il giovane all’ospedale Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni di salute sono giudicate critiche dai sanitari.

