Lettere in redazione
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02/08/2026 09:54

Donnalucata, un cagnolino ha deciso di trasferirsi nella postazione dei bagnini

Riceviamo e pubblichiamo.

di Lettera firmata

Meteo: Scicli 33°C Meteo per Ragusa

Scicli – Buongiorno Ragusanews,

vi scrivo per segnalare che ieri mattino un cagnolino meticcio di media taglia, molto buono e docile, ha deciso di trasferirsi nella nuova postazione dei bagnini al lido Micenci a Donnalucata.

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Sono arrivati i vigili urbani che con il lettore di micrichip per cani pare abbiano rilevato che il cagnolino non è microchippato.

Segnalo questo episodio nel caso qualcuno volesse adottarlo.

Grazie per lo spazio che mi vorrete dare.

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