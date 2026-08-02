Riceviamo e pubblichiamo.

Condividi "Donnalucata, un cagnolino ha deciso di trasferirsi nella postazione dei bagnini" sui social

Scicli – Buongiorno Ragusanews,

vi scrivo per segnalare che ieri mattino un cagnolino meticcio di media taglia, molto buono e docile, ha deciso di trasferirsi nella nuova postazione dei bagnini al lido Micenci a Donnalucata.

Sono arrivati i vigili urbani che con il lettore di micrichip per cani pare abbiano rilevato che il cagnolino non è microchippato.

Segnalo questo episodio nel caso qualcuno volesse adottarlo.

Grazie per lo spazio che mi vorrete dare.

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