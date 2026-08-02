Donnalucata, un cagnolino ha deciso di trasferirsi nella postazione dei bagnini

Riceviamo e pubblichiamo.
di Lettera firmata
Meteo: Scicli 33°C
Scicli – Buongiorno Ragusanews,
vi scrivo per segnalare che ieri mattino un cagnolino meticcio di media taglia, molto buono e docile, ha deciso di trasferirsi nella nuova postazione dei bagnini al lido Micenci a Donnalucata.
Sono arrivati i vigili urbani che con il lettore di micrichip per cani pare abbiano rilevato che il cagnolino non è microchippato.
Segnalo questo episodio nel caso qualcuno volesse adottarlo.
Grazie per lo spazio che mi vorrete dare.
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