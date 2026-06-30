Dopo 11 anni Scicli è fuori dal predissesto

Un fatto storico.
di Redazione
Meteo: Scicli 31°C
Scicli – Scicli esce dal predissesto dopo 11 anni.
Un fatto storico.
Il Comune di Scicli è ufficialmente fuori dal predissesto. A renderlo noto è il sindaco Mario Marino.
© Riproduzione riservata
Un fatto storico.
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Scicli – Scicli esce dal predissesto dopo 11 anni.
Un fatto storico.
Il Comune di Scicli è ufficialmente fuori dal predissesto. A renderlo noto è il sindaco Mario Marino.
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