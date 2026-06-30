Attualità
|
30/06/2026 10:01

Dopo 11 anni Scicli è fuori dal predissesto

Un fatto storico.

di Redazione

Meteo: Scicli 31°C Meteo per Ragusa

Scicli – Scicli esce dal predissesto dopo 11 anni.
Un fatto storico.
Il Comune di Scicli è ufficialmente fuori dal predissesto. A renderlo noto è il sindaco Mario Marino.

© Riproduzione riservata

Consigliati