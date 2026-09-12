Cronaca
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12/09/2026 10:06

Dopo i tre ragazzini scomparsi a Vittoria, un 16enne scomparso a Ragusa. Chi l’ha visto?

La famiglia di Ayam Saafet si appella quanti abbiano la ventura di incontrare questo ragazzino 16enne residente a Ragusa

di Redazione

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Ragusa – “Ayam si è allontanato dalla sua casa di Ragusa il 31 luglio 2026, i genitori non hanno più notizie di lui, contattate il 112 o il nostro numero in caso di informazioni utili: 388 189 4493”.

È l’appello che la famiglia di Ayam Saafet rivolge a quanti abbiano la ventura di incontrare questo ragazzino 16enne residente a Ragusa.

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Nei giorni scorsi tre minorenni hanno fatto perdere le loro tracce e a Vittoria e la loro scomparsa è stata pubblicamente denunciata.

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