Dopo il Beach Soccer, altri 85 mila euro dal Libero Consorzio per due giorni di animazione: oltre 5.300 euro l’ora per il Vertical Summer Tour

Ragusa – Dopo i 135 mila euro destinati al Beach Soccer e al Beach Volley di Marina di Modica, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa torna a investire risorse pubbliche negli eventi estivi.

Con la determina n. 931 del 27 luglio l’ente guidata dalla Presidente Maria Rita Schembari, ha infatti stanziato 85 mila euro per l’organizzazione del Vertical Summer Tour 2026, la manifestazione itinerante di Radio Deejay che farà tappa a Marina di Ragusa il 18 e 19 agosto.

L’affidamento avverrà tramite trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) con la società Event’s Way s.r.l., organizzatrice esclusiva del format, per un importo massimo di 85 mila euro IVA compresa. L’ente motiva la scelta con il richiamo turistico della manifestazione, che propone sport, musica, animazione e la presenza dei talent di Radio Deejay.

Secondo il programma ufficiale, il villaggio resterà aperto dalle 10 alle 19, con circa otto ore effettive di attività al giorno. Su questa base, il costo sostenuto dal Libero Consorzio equivale a 42.500 euro per ciascuna giornata, cioè 5.312 euro per ogni ora di manifestazione, quasi 89 euro al minuto e circa 1,50 euro al secondo.

L’investimento grava sul capitolo di bilancio dedicato all’organizzazione di manifestazioni di interesse sovracomunale legate allo sviluppo turistico dell’area vasta tramite eventi da realizzare a Marina di Ragusa, Marina di Modica e Scoglitti, finanziato con risorse proprie dell’ente.

La decisione arriva a poche settimane dal contributo di 135 mila euro già destinato agli eventi del Beach Soccer e del Beach Volley. Sommando i due provvedimenti, il Libero Consorzio ha impegnato 220 mila euro per manifestazioni estive concentrate nell’arco di pochi giorni.

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