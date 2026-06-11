Dopo il black out tornano in funzione tutte le sale operatorie dell’ospedale di Modica

Modica – Il blocco operatorio del P.O. “Maggiore – Nino Baglieri” di Modica torna alla piena operatività. L’ASP di Ragusa comunica che il guasto al gruppo di continuità centralizzato a servizio delle sale operatorie è stato prontamente riparato.

A seguito del ripristino delle condizioni di piena funzionalità e sicurezza, il Direttore medico di presidio ha disposto la riattivazione delle sale dedicate a Ortopedia, Ginecologia e Ostetricia e Chirurgia.

Le attività potranno pertanto riprendere secondo la programmazione prevista, fermo restando che, anche durante la fase di temporanea sospensione, le urgenze e le emergenze sono sempre state garantite.

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