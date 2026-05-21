Dopo il ciclone Harry a San Giovanni Li Cuti rinasce la spiaggia nera

Catania – Riemerge la spiaggetta di sabbia vulcanica di San Giovanni Li Cuti, che era quasi interamente spazzata via dalla furia del ciclone Harry.

Con un intervento del Comune di Catania, promosso congiuntamente dagli assessori alle Manutenzioni Giovanni Petralia, al Mare Andrea Guzzardi e alla Protezione civile Daniele Bottino, i mezzi meccanici stanno rimuovendo i massi trascinati a riva dal moto ondoso che avevano cancellato il caratteristico litorale nero.

Il cantiere, sollecitato anche dall’undicesima Commissione consiliare presieduta da Anthony Manara, che ha effettuato diversi sopralluoghi nel borgo marinaro, si concluderà in pochi giorni, giusto in tempo per le prime tintarelle.

L’operazione restituirà circa quattrocento metri quadrati di arenile, a ridosso del tradizionale solarium di San Giovanni Li Cuti, dotato di discesa per persone con disabilità.

L’intervento rientra in un più ampio programma di bonifica degli sbocchi a mare, finanziato con 190.000 euro di fondi comunali.

Le attività interesseranno gli emissari irrigui di piazzale Sciascia e dell’area prossima alla Stazione Centrale, nonché il canale Arci alla Plaia, con la rimozione dei detriti per prevenire pericolose occlusioni lungo i corsi d’acqua.

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