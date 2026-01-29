Dopo il ciclone, il vento forte. Funestate Ragusa e Siracusa, danni alle serre

Ragusa – Gravi danni a causa delle forti raffiche di vento. Questa mattina un tir, lungo il tratto autostradale che da Modica conduce a Siracusa, all’altezza dello svincolo di Ispica, ha visto piegata la copertura del cassone, la cosiddetta centina, e l’autista è stato costretto a fermarsi. Non si registrano feriti. Altri danni si registrano, sempre nel Modicano, con l’abbattimento di pali Telecom e alberi.

Le violente raffiche hanno provocato la caduta di alberi e pali della rete Telecom, rendendo necessari numerosi interventi di messa in sicurezza in contrada Quartarella.

A Pachino serre scoperchiate, strutture danneggiate e coltivazioni compromesse: questo il bilancio provvisorio di una mattinata di maltempo che rischia di avere pesanti ripercussioni economiche e occupazionali.

