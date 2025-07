Dopo il ragusano Cassì, anche la sindaca di Modica Monisteri passa in Forza Italia

Modica – Dopo il sindaco di Ragusa Cassì tocca alla sindaca di Modica Maria Monisteri.

Maria Monisteri ha ufficializzato la sua adesione a Forza Italia durante un incontro a Roma con il segretario nazionale Antonio Tajani e i vertici regionali e provinciali del partito. Dopo un percorso civico, Monisteri individua nel partito azzurro “la casa naturale dei moderati” e il luogo ideale per portare avanti un’azione amministrativa concreta e radicata sul territorio.

“Con Maria Monisteri entra in Forza Italia una figura autorevole, competente, profondamente legata alla sua comunità e capace di una visione amministrativa concreta e moderna. La sua adesione è il segnale di un cambiamento importante che attraversa tutto il sud-est siciliano. A Modica, come in molte altre realtà, si riconosce in Forza Italia la casa naturale di chi crede nei valori moderati, nell’autonomia dei territori e nella necessità di un’unica seria proposta politica nazionale al centro. Siamo solo all’inizio: nelle prossime settimane assisteremo, in accordo con i vertici nazionali, regionali e provinciali del partito, all’adesione di decine di amministratori locali in particolare tra le province di Ragusa e Siracusa. Forza Italia cresce e si prepara ad essere protagonista sempre più incisiva della vita politica regionale e nazionale. Grazie al nostro segretario nazionale Antonio Tajani per l’accoglienza e l’entusiasmo” lo scrive sui social il deputato azzurro Nino Minardo, Presidente della Commissione Difesa di Montecitorio.

