Dopo il terremoto giudiziario Armao, Schifani frena sulle dimissioni, tregua armata fino a un chiarimento a tre la prossima settimana

Palermo – La mediazione potrebbe essere la prosecuzione fino a fine legislatura senza bis per Schifani.

Il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani non si dimettera dopo l’inchiesta sul presidente della Cts Gaetano Armao e le successive dichiarazioni del commissario regionale di Forza Italia Nino Minardo. In Forza Italia si sta lavorando per tentare di ricomporre la frattura che si è aperta dopo le dichiarazioni di Minardo sulla necessità di “una proposta politica completamente nuova” che chiuderebbe la porta all’ipotesi del bis alle regionali del 2027. Un chiarimento a tre – Tajani, Schifani, Minardo – è sul tavolo, si terrà la prossima settimana. Nel partito c’è preoccupazione sulle eventuali dimissioni di Schifani e conseguente chiusura anticipata della legislatura, ipotesi circolata già ieri sera.

Nel caso di dimissioni, la prima finestra utile per andare al voto sarebbe il 13 dicembre e fino a quella data il governo si limiterebbe all’ordinaria amministrazione. Niente manovra di stabilità a fine anno e Regione in esercizio provvisorio, con spesa compressa e problemi di non poco conto durante i mesi cruciali della campagna elettorale. Sul piano politico, il voto a dicembre avrebbe inoltre un effetto diretto sui deputati regionali al primo mandato, perché la soglia previdenziale dei 4 anni, 6 mesi e 1 giorno matura solo a maggio 2027. Sciogliere l’Assemblea in anticipo significherebbe quindi interrompere la legislatura prima della maturazione del requisito pensionistico per molti parlamentari.

LA TELEFONATA CON TAJANI. Secondo quanto appreso, ci sarebbe stato un colloquio telefonico ad alta tensione tra il leader di Forza Italia Antonio Tajani e Schifani. L’annuncio di una riflessione in corso e di comunicazioni a breve da parte del governatore, al quale non sono piaciute le dichiarazioni di Minardo sulla necessità di un rinnovamento politico dopo l’ennesimo caso giudiziario, sta alzando i toni in Fi. Il nodo sarebbe la ricandidatura di Schifani alle regionali del 2027: il presidente la dà per scontata, mentre a Roma sìi esclude il bis.

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