Dopo le nozze a Palermo, Dua Lipa cena nel cuore di Tropea

Dua Lipa e Callum Turner, freschi di nozze, sono stati fotografati a Tropea, seduti al ristorante Il Convivio.

Tropea – Un tavolo vista estate nel cuore della località calabrese più famosa nel mondo, l’atmosfera romantica della luna di miele e, intorno, quella curiosità immediata che solo le star sanno accendere anche quando provano a passare inosservate. Dua Lipa e Callum Turner, freschi di nozze e in viaggio in Italia, sono stati fotografati a Tropea, seduti al ristorante Il Convivio. Uno scatto rubato alla normalità, diventato in poche ore il dettaglio più chiacchierato di una luna di miele che, dalla Sicilia alla Calabria, sembra raccontare ancora una volta il fascino magnetico del Sud.

La popstar britannica di origini kosovaro-albanesi e l’attore inglese hanno scelto l’Italia per celebrare il loro matrimonio e per concedersi i primi giorni da marito e moglie. Prima il rito civile a Londra, all’Old Marylebone Town Hall, poi la festa in Sicilia, in una cornice da romanzo aristocratico: Villa Valguarnera, a Bagheria, trasformata per un weekend in un salotto internazionale tra moda, musica e cinema. Un matrimonio blindato, seguito dai media di mezzo mondo, con abiti da sogno, ospiti celebri e il racconto di una coppia che ha costruito la propria storia lontano dagli eccessi mediatici, ma senza riuscire a sottrarsi all’attenzione globale.

Dopo Palermo, il viaggio è proseguito tra mare, yacht e tappe mediterranee. Favignana è entrata subito nella geografia della luna di miele, con immagini e indiscrezioni rimbalzate sui magazine internazionali. Ora, nel mosaico delle mete italiane scelte dalla coppia, compare anche Tropea. La Perla del Tirreno non è più da tempo soltanto una cartolina calabrese da alta stagione, ma una destinazione che continua a inserirsi nelle rotte del jet set internazionale.

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