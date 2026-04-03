Dopo Niscemi, frana a Sutera, scattano le evacuazioni

Caltanissetta – Una frana ha colpito, dopo Niscemi, un altro comune della provincia di Caltanissetta. La terra ha ceduto a Sutera, un comune di poco più di mille abitanti. Sono sei le famiglie evacuate in via precauzionale, fra loro anche l’ex sindaca Giusi Catania. La frana ha interessato il quartiere Rubatello. Diverse case sono state dichiarate inagibili. Già quindici anni fa i primi movimenti franosi avevano provocato la rottura delle condotte idriche, a causa del movimento franoso a Sutera. Ora la frana.

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