Pozzallo – Non si è spento il clamore del caso delle ruspe tra i bagnanti in spiaggia a Scoglitti, che scoppia un nuovo caso a Pozzallo. Purtroppo la presenza di mezzi pesanti sugli arenili in piena stagione estiva e senza un cantiere delimitato sta diventando una prassi comune in diversi luoghi del litorale ragusano.

