Dopo Siracusa, Taormina. Lo yacht di Cristiano Ronaldo in Sicilia

Tra i super-yacht che hanno toccato le acque di Taormina in occasione del recente ponte di Ferragosto c’è anche quello di un grande campione del mondo del calcio, che ha fatto tappa, in modalità decisamente “toccata e fuga”, da queste parti. E’ l’Azimut Grande, imbarcazione di proprietà di Cristiano Ronaldo. Risulta che l’Azimut Grande, dopo aver fatto tappa a Siracusa, sia passato dalla baia di Taormina per poi proseguire verso una nuova destinazione. E, a quanto pare, a bordo c’erano Ronaldo e la sua compagna, Georgina Rodriguez, con amici.

L’Azimut Grande è uno scafo di 27 metri, del valore stimato di quasi 9 milioni di dollari, con cinque cabine per gli ospiti e ampie zone lounge interne ed esterne, ideate e realizzate per offrire pieno relax a chi si trova a bordo dello yacht. Non passa inosservata anche la presenza di ben 6 bagni, una caratteristica rara su yacht di queste dimensioni. Completano il quadro un grande salone con vista panoramica, vasca idromassaggio, prendisole e area bar, palestra privata, connessione satellitare e dispositivi domotici per controllare luci, climatizzazione e intrattenimento. Ad accompagnare i viaggi super-lusso di Ronaldo ci sarebbe pure uno chef glamour che Cristiano Ronaldo pagherebbe 1,15 milioni di dollari a settimana.

Non manca nessun comfort nell’Azimut Grande e non poteva essere altrimenti per CR7, reduce dal rinnovo di contratto fino al 2027 con l’Al Nassr, in Arabia Saudita, dove rimarrà fino all’età di 42 anni e percepirà la “modica” cifra di più di 200 milioni di euro (senza contare i 30 milioni di bonus alla firma). Senza contare aerei pagati, cuochi, staff e 93 mila euro a gol.

