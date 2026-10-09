Doppia tromba d’aria a Marsala: auto capovolte e feriti. VIDEO

Marsala , Trapani – Una doppia tromba marina si è verificata nella zona del porto di Marsala e spostandosi l’evento atmosferico ha provocato diversi danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio trapanese.

A Marsala, è stata investita la scuola De Gasperi in via Nazionale e alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino, un’auto è stata colpita e sbalzata in un burrone: due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. Stanno intervenendo i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Il bilancio provvisorio dei feriti è di 9 persone: 4 bambini e 5 adulti con escoriazioni e ferite da taglio che si trovano in ospedale a Marsala.

Cinque le squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti della provincia impegnati su Petrosino e Marsala e altre due sono in arrivo da Santa Margherita Belìce e Palermo. Lo comunica il comando provinciale dei vigili del fuoco di Trapani che sta coordinando gli interventi nel territorio marsalese dopo il passaggio della tromba marina che ha provocato danni ingenti ad abitazioni private e all’istituto «Alcide De Gasperi» di contrada Terrenove.