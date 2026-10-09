Doppia tromba marina: volano le auto, distrutta una scuola

Marsala, Trapani – Una doppia tromba marina si è abbattuta sul porto di Marsala e spostandosi ha danneggiato edifici, auto e coltivazioni in diversi Comuni del Trapanese.

A Marsala danni ingenti nella succursale di Terrenove della scuola De Gasperi in via Nazionale, 6 bambini sono rimasti feriti. “La tromba marina ha investito in pieno la scuola e l’ha distrutta totalmente – ha detto il dirigente scolastico Leonardo Gullotta -. Abbiamo cercato una zona più sicura all’interno dell’istituto perché non si poteva uscire. Non abbiamo per fortuna danni al personale e soprattutto ai bambini. Qualche escoriazione e basta. I soccorsi sono stati tempestivi nonostante ci fossero interruzioni per strada. Insomma, è andata bene. Il signore ci ha aiutato”. Al momento del passaggio della tromba marina nella scuola c’erano 273 bambini.

A Petrosino, dove è stato colpito in particolare il centro di raccolta dei rifiuti, una macchina è stata sbalzata in un burrone: due i feriti portati in ospedale. Sono stati recuperati in buone condizioni due operai che risultavano dispersi.