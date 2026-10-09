Doppia tromba marina: volano le auto, distrutta una scuola

Maltempo nel Trapanese: diversi feriti, recuperati due operai dispersi.
di Redazione
Marsala, Trapani – Una doppia tromba marina si è abbattuta sul porto di Marsala e spostandosi ha danneggiato edifici, auto e coltivazioni in diversi Comuni del Trapanese.
A Marsala danni ingenti nella succursale di Terrenove della scuola De Gasperi in via Nazionale, 6 bambini sono rimasti feriti. “La tromba marina ha investito in pieno la scuola e l’ha distrutta totalmente – ha detto il dirigente scolastico Leonardo Gullotta -. Abbiamo cercato una zona più sicura all’interno dell’istituto perché non si poteva uscire. Non abbiamo per fortuna danni al personale e soprattutto ai bambini. Qualche escoriazione e basta. I soccorsi sono stati tempestivi nonostante ci fossero interruzioni per strada. Insomma, è andata bene. Il signore ci ha aiutato”. Al momento del passaggio della tromba marina nella scuola c’erano 273 bambini.
A Petrosino, dove è stato colpito in particolare il centro di raccolta dei rifiuti, una macchina è stata sbalzata in un burrone: due i feriti portati in ospedale. Sono stati recuperati in buone condizioni due operai che risultavano dispersi.
In totale al pronto soccorso dell’ospedale di Marsala sono arrivati 4 bambini e 5 adulti con ferite da taglio ed escoriazioni. Un 70enne politraumatizzato è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Mazara del Vallo con fratture multiple, poi è stato trasferito al Trauma center di Villa Sofia a Palermo.
Il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, denuncia fake news che stanno circolando attraverso chat private e social network: “In giro falsi comunicati e messaggi a me attribuiti, contenenti notizie non veritiere sul territorio mazarese. Si invitano la cittadinanza e gli organi di informazione a non diffondere tali messaggi e a fare riferimento alle comunicazioni ufficiali del Comune e ai canali social istituzionali. La situazione a Mazara del Vallo è attualmente sotto controllo e costantemente monitorata”.
Il sindaco rivolge infine un appello a tutti i cittadini affinché, “soprattutto in momenti così delicati e drammatici, si eviti di alimentare la diffusione di notizie false che rischiano di generare paura, confusione e ulteriore disagio psicologico nella popolazione”.
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