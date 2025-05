Doppio attacco ciclonico: in Sicilia un giovedì con piogge torrenziali

Giornata di temporali domani in tutta la Sicilia. Addirittura è previsto un duplice attacco ciclonico: il primo vortice risalirà dall’Algeria e dalla Tunisia verso le isole maggiori, la Calabria e la fascia ionica portando nubifragi e venti di burrasca già dalle prime ore di giovedì; nello stesso momento il secondo ciclone si metterà in moto, nel suo lungo viaggio, dalle repubbliche baltiche verso i Balcani. Già da stanotte nubi in aumento e leggero calo delle temperature, poi le piogge torrenziali. Pure il Nord sarà coinvolto dal maltempo, a causa dell’arrivo di un fronte freddo legato in discesa dalla Scandinavia.

