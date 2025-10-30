Doppio concerto dei Negramaro in Sicilia

Catania – I Negramaro tornano nell’estate 2026 con “Una storia ancora semplice”, un nuovo viaggio nei festival outdoor, dopo 10 anni dall’ultima volta, che segnerà l’ultima occasione per vedere la band dal vivo prima di una lunga pausa. Un tour speciale, pensato come un grande abbraccio collettivo: una scaletta imperdibile, un regalo ai fan che in questi vent’anni hanno seguito ogni tappa della loro storia, e un modo per ripercorrere insieme tutte le grandi hit che hanno reso inconfondibile il loro percorso.

Tra le prime date annunciate, quelle che vedranno approdare il tour in Sicilia con due appuntamenti al Dream Pop Fest di Palermo il 21 agosto, Velodromo Paolo Borsellino, e a Sotto il Vulcano Fest di Catania, alla Villa Bellini il 22 agosto.

