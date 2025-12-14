Condividi "Dove andare in vacanza a Natale? Il Sole 24 Ore non ha dubbi. E mette Scicli in prima pagina" sui social

Scicli – “Sicilia d’inverno, la quieta bellezza”.

È il titolo del reportage apparso stamani, con richiamo in prima pagina, sul Sole 24 ore a firma di Luca Bergamin in cui si ripercorrono i luoghi della Sicilia che offrono la quieta bellezza dell’inverno.

L’immagine guida del lungo articolo pubblicato nella sezione Viaggi 24 Weekend è l’installazione di Mario Botta ed Emilio Isgrò intitolata “Non Uccidere” e ospitata nel chiostro del Carmine e dal Museo d’arte contemporanea MACc di Scicli.

