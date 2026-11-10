Dramma in autostrada, uomo scende dall’auto travolto e ucciso da un furgone

Palermo – Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un furgone dopo essere sceso dalla propria vettura lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra gli svincoli di Partinico e Balestrate.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima avrebbe accostato l’automobile sul ciglio della carreggiata e sarebbe scesa dal mezzo per motivi ancora in corso di accertamento. In quel momento è sopraggiunto un furgone che l’ha colpita in pieno.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatare la morte dell’uomo, insieme agli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco ed il personale dell’Anas per la gestione del traffico e i rilievi del caso. Gli agenti hanno individuato l’auto della vittima ferma a circa 200 metri di distanza dal punto in cui è stato rinvenuto il corpo.

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