Dressage, Mariamaddalena Cartia agli Europei in Francia

Scicli – Mariamaddalena Cartia, a soli 14 anni ha dato inizio alla sua carriera agonistica di dressage dopo 6 anni di allenamenti in una piccola scuderia privata, il “Centro equestre passione andalusia di Angelo Carpinteri”.

Il 7 giugno del 2025, presso il centro ippico equistile di Pozzallo, ha ottenuto la medaglia d’oro diventando campionessa regionale.

Ciò le ha dato la possibilità di rappresentare la Sicilia alle gare Nazionali presso l’Arezzo equestrian Center.

Cartia ha ottenuto due primati e un secondo posto per il Master Iberico ( associazione dedicata ai cavalli Iberici in Italia ) con il suo stupendo cavallo Librero ADL, puledro di soli 6 anni.

A soli 16 anni, due giorni fa, il 12 ottobre, ha avuto accesso ai campionati Europei in Francia.

