La droga nelle confezioni di cioccolato modicano, 25enne di Modica arrestato con 750 grammi di hashish

Modica – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica hanno arrestato un giovane 25enne del luogo, gravemente indiziato di aver detenuto una quantità di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti, i militari procedevano ad un controllo di un giovane residente a Modica e del suo domicilio, dal momento che lo stesso sin dai primi momenti si era mostrato stranamente agitato e nervoso.

Il suo atteggiamento insospettiva i Carabinieri che approfondivano minuziosamente le operazioni di perquisizione in tutti i luoghi dell’abitazione: queste portavano al ritrovamento di circa 750 grammi di hashish, suddivisi in 7 “panetti”, avvolti ognuno in un particolare incartamento simulante quello di una nota marca di cioccolata, di una porzione di sostanza non confezionata, oltre che di un bilancino di precisione utilizzato per pesare e porzionare la sostanza stupefacente e di un coltello intriso della stessa sostanza; il tutto occultato in un contenitore cilindrico in plastica, nascosto su un ripiano della cucina, all’interno della mansarda in uso al 25enne.

Il giovane è stato pertanto arrestato in flagranza e, su disposizione del Pubblico Ministero, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea.

L’arrestato dovrà rispondere della violazione della normativa in materia di stupefacenti, in quanto avrebbe detenuto la sostanza stupefacente per finalità di spaccio.

