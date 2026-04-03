Condividi "Droga, tre arresti a Rosolini, ci sono padre e figlio" sui social

Rosolini – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica hanno tratto in arresto un 50enne, il figlio 35enne, ed un 34enne, tutti originari di Rosolini, gravemente indiziati di aver detenuto sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’attività eseguita dai Carabinieri di Modica trae origine da un controllo effettuato nel territorio di competenza, che ha permesso l’acquisizione di elementi utili per verificare la detenzione da parte di alcuni soggetti di stupefacente nella città di Rosolini.

A seguito dell’attività investigativa eseguita, la Procura della Repubblica di Siracusa ha emesso apposito decreto di perquisizione. Motivo per cui, i Carabinieri della Compagnia di Modica, partendo dal proprio territorio, nel quale hanno sottoposto a controllo uno dei soggetti mentre svolgeva l’attività di netturbino, si sono spostati presso il Comune di Rosolini.

Giunti nel territorio aretuseo, presso l’abitazione di uno di essi e in ulteriori due abitazioni, distanti pochi metri l’una dall’altra, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 1kg di hashih, 20 gr di marijuana e 4 grammi di cocaina, quest’ultima già suddivisa in dosi pronte alla vendita, oltre a materiale per il confezionamento, la pesatura e appunti su cui venivano rendicontate le cessioni.

Lo stupefacente ed il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro, mentre i tre uomini tratti in arresto in flagranza di reato e tradotti presso il Carcere di Siracusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Gli arrestati dovranno rispondere della violazione alla normativa in materia di stupefacenti, in quanto avrebbero detenuto la sostanza stupefacente per finalità di spaccio. L’operazione condotta si pone all’interno delle varie attività di controllo del territorio disposte dal Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa finalizzate al contrasto dei reati riguardanti il traffico ed il consumo di stupefacenti.

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