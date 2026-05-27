Dua Lipa a Palermo per il matrimonio, con lei Donatella Versace. In settimana atteso Elton John

Palermo – Dua Lipa si sposa con l’attore britannico Callum Turner che dovrebbe essere celebrato a sorpresa il prossimo fine settimana in una villa antica di Bagheria. Nei giorni scorsi Dua Lipa ha fatto un blitz a Palermo per il vestito da sposa insieme all’amica Donatella Versace, che firmerà l’abito. La scorsa settimana la popstar internazionale è stata in città in gran segreto assieme alla stilista, alloggiando a Villa Igiea.

Intanto Palermo si prepara ad accogliere anche Elton John. Il cantante inglese, tra gli amici più vicini alla coppia, è atteso in città la prossima settimana. Elton John che secondo le indiscrezioni potrebbe essere il testimone della coppia ed esibirsi alla festa: attesi anche Olivia Dean, Mark Ronson e Charli Xcx che lo scorso settembre ha scelto la tonnara di Scopello per sposarsi, con la stessa Dua Lipa in prima fila tra gli invitati.

Il legame tra Dua Lipa e Palermo si è consolidato durante la vacanza della scorsa estate trascorsa insieme al fidanzato Callum Turner, che nei prossimi giorni con ogni probabilità potrebbe essere annunciato come il nuovo James Bond. La popstar aveva passato giorni tra i vicoli del centro storico, passeggiando senza scorta tra i turisti, fermandosi per un aperitivo in via Alessandro Paternostro e cenando nei ristoranti della città. Durante il soggiorno palermitano la cantante aveva visitato anche San Giuseppe dei Teatini e pubblicato sui social una serie di scatti accompagnati dalla frase: “Palermo in my heart”.

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