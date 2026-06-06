Dua Lipa e Callum Turner a Palermo: balli e musica fino a notte nel centro storico. Oggi la festa si sposta a Bagheria

Palermo – Un abito bianco a sirena con frange, borsa abbinata (tutto Bottega Veneta), gioielli Bulgari per lei, un completo beige con camicia bianca per lui. Ieri la popstar Dua Lipa e l’attore Callum Turner hanno dato il via ai festeggiamenti per il weekend del loro matrimonio nel centro storico di Palermo, con una festa fino a notte in Piazza Croce dei Vespri, per l’occasione blindatissima già dal primo pomeriggio. Anche la piazza è stata allestita, come un set cinematografico: alcune auto d’epoca, un chiosco di frutta, alcuni tavolini (non senza proteste dei residenti). I due neosposi erano tutti sorrisi e abbracci con gli ospiti già arrivati in città — non tutti, Elton John pare sia atteso solo oggi per l’evento principale a Bagheria —: la popstar Charli Xcx e il marito George Daniel, il produttore musicale Mark Ronson con la moglie Grace Gummer, attrice e figlia di Meryl Streep, la dj Peggy Gou, le famiglie dei due sposi. Alla festa anche Donatella Versace immortalata mentre abbracciava Dua. Musica da discoteca a palla (riconosciamo una canzone di Kylie Minogue), segno che i festeggiamenti sono solo all’inizio. Poi dalle 21 musica dal vivo e danze fino a notte.

La zona era blindatissima da gran parte della giornata. «Signo’, siamo qui per lavorare e non possiamo dire niente», ci ha detto uno dei lavoratori che abbiamo incrociato mentre entravano nel perimetro della festa. A Palazzo Gangi sono andati in scena i primi festeggiamenti, mentre la celebrazione vera e propria è oggi, a Villa Valguarnera a Bagheria, un gioiello del Settecento che è stato anche il set cinematografico per la serie Netflix Il Gattopardo.

I primi ospiti sono arrivati a Palazzo Gangi poco prima delle 18, a bordo di grandi van neri con i vetri oscurati. Alcuni li abbiamo visti da lontano, mentre si allontanavano a piedi dopo essere smontati dalle auto per dirigersi all’appuntamento con gli sposi. Un’ora prima la via era stata fatta sgomberare totalmente, dai (pochi) fan in attesa da alcune ore e dai giornalisti, operatori e fotografi riuniti per raccogliere informazioni sull’evento top secret. La serata prevedeva da programma una visita alle bellezze della Gam e poi una prima festa. Per questo il perimetro del museo e di Palazzo Gangi era stato completamente recintato. In alcune zone erano stati messi già dal primo pomeriggio teli neri per oscurare la vista ai fan in attesa all’esterno, dietro alle transenne.

Un solo spazio di osservazione aperto ai curiosi, in piazza Sant’Anna, chiuso intorno alle 17 per consentire il passaggio invitati. Ai commercianti della zona più vicina ai festeggiamenti è stato chiesto di rimanere chiusi e sarebbe stato offerto anche un risarcimento di 1000 euro, circostanza non confermata dai gestori delle attività.

Non sono mancate anche le proteste e i malumori per l’evento in città. Le celebrazioni di Dua Lipa e il marito Callum Turner hanno infatti diviso la comunità palermitana. Oltre ai volantini comparsi nel perimetro della festa, con scritto «Palermo non è in affitto» e «La nostra piazza non è il tuo salotto», su un balcone è apparso un lenzuolo con le medesime frasi e ci sono stati anche una trentina di contestatori, che però non avrebbero insistito troppo. «Comprendo le preoccupazioni di chi teme limitazioni — ha detto il sindaco Roberto Lagalla al Corriere —, ma Palermo non viene “ceduta” a nessuno».

Cosa sappiamo della festa a Bagheria

Della grande festa che si terrà a Villa Valguarnera non si hanno dettagli. E Bagheria è già inaccessibile. L’ordinanza comunale ha stabilito il divieto di sosta nelle zone adiacenti la villa, in vigore fino a lunedì 8 giugno, per garantire la massima riservatezza agli sposi e ai loro ospiti. E non sorprende che per riuscirci l’organizzazione di questo weekend di festeggiamenti sia stata affidata ad Alessandra Grillo, già wedding planner per il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez nel 2018 a Noto, che ha una grande attenzione per i dettagli e per la privacy di chi si affida alla sua agenzia. Tra gli ospiti più attesi ci sono Elton John e Katy Perry, ma anche Robbie Williams.

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